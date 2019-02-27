Глава минстроя Крыма заявил о противоправных действиях со стороны ДПС при задержании

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов заявил, что сотрудники ДПС в Ростовской области совершили противоправные действия в его отношении. Заявление министра распространила в среду пресс-служба минстроя республики.

"Мне не хотелось придавать огласке данный инцидент по той причине, что несколько сотрудников ДПС, которые совершили в отношении меня и моего коллеги противоправные действия, дискредитируют все органы внутренних дел. Когда мой автомобиль был задержан и сотрудники ДПС начали агрессивно требовать выполнить их незаконные действия, мы с коллегой не показали наши удостоверения. Когда ситуация достигла критического уровня и пришлось вызывать наряд полиции, мы сообщили, что являемся государственными служащими. Надеюсь, что разбирательство по данному делу будет объективным и вскоре прояснит степень вины и превышение должностных полномочий сотрудников ДПС", - цитирует Храмова пресс-служба.

В пресс-службе уточнили, что 24 февраля на Аксайском посту трассы М-4 у Ростова-на-Дону сотрудниками ДПС был задержан личный автомобиль министра строительства и архитектуры Крыма Михаила Храмова BMW X5, в котором министр возвращался в Крым из Москвы вместе с начальником Службы капитального строительства РК Карленом Петросяном. Сотрудники ДПС "в некорректной форме" предложили Храмову пройти личный досмотр и прямо на посту сдать анализ на предмет алкогольного и наркотического опьянения, но, получив отказ, начали проявлять агрессию. Министр, сославшись на нормы закона, отказался сдавать анализы на посту и предложил проехать в медучреждение, на что получил отказ и требование предъявить автомобиль к осмотру.

После этого, говорится в сообщении, сотрудник полиции, без привлечения понятых, открыл дверь автомобиля и приступил к осмотру. Храмов попросил Петросяна вызвать наряд полиции на пост и сообщить о том, что сотрудники ДПС производят осмотр с нарушением законодательства без понятых и ведут себя агрессивно. Завязалась потасовка, в ходе которой несколько сотрудников ДПС в помещении поста избили Храмова и Петросяна.

"Когда на место происшествия прибыл вызванный Петросяном наряд полиции, министр с коллегой проследовали в районную больницу и сдали необходимые анализы, подтвердившие отсутствие алкоголя и наркотиков в организме. Кроме того, в медицинском учреждении Петросян засвидетельствовал побои, причиненные сотрудниками ДПС", - сообщили в пресс-службе.

Пресс-служба минстроя Крыма также распространила копию решения Пролетарского районного суда Ростова-на-Дону, в котором сообщается, что суд постановил прекратить производство по делу об административном правонарушении по статье "Мелкое хулиганство" (статья 20.1 части 1 КоАП РФ) в отношении Петросяна "в связи с отсутствием в его действиях состава указанного административного правонарушения".

Версия полиции

Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, ведомство проверяет действия пассажира автомобиля BMW, вступившего в конфликт с сотрудниками ДПС на трассе М-4 "Дон". Проверяется также законность действий сотрудников полиции.

"После неоднократного требования покинуть служебное помещение, пассажир несколько раз ударил сотрудника ГИБДД, а также повредил форменное обмундирование полицейского. Инспектору ДПС оказана медицинская помощь. Следственными органами в соответствии с законодательством проводится процессуальная проверка действий пассажира иномарки. Кроме того, проверку законности действий сотрудников полиции проводят сотрудники ОРЧ СБ ГУ МВД России по Ростовской области", - сообщает пресс-служба.