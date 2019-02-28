В СПЧ заявили о необходимости увеличить потребление воды в исправительных учреждениях

ИРКУТСК, 28 февраля. /ТАСС/. Председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов считает необходимым увеличить норматив потребления воды в исправительных учреждениях. Об этом он заявил в четверг в ходе выездного заседания в Иркутске.

"В Иркутской области мы побывали в СИЗО-1, СИЗО-6, Ангарской воспитательной колонии. Учреждения крепкие, достаточно современные, не во всех, но во многих камерах есть горячий душ. И надо подумать и федеральным властям, и региональным над тем, чтобы изменить норматив потребления воды. Сейчас это [пользование душем] два раза в неделю, но надо понимать, что если в камере установили душ, значит, им будут пользоваться", - сказал Федотов.

Член совета Игорь Каляпин отметил, что увеличение норматива потребления воды в исправительных учреждениях позволит решить большое количество проблем, связанных с гигиеной.

Члены совета работают в Иркутской области с 25 февраля. В четверг в Иркутске проходит итоговое совещание. Рекомендации, которые будут выработаны после анализа полученной в ходе поездки информации, направят президенту, правительству России и в профильные органы власти.