СМИ: Порошенко сорвал шапку с девушки в Запорожье

КИЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с жителями Запорожья сорвал с девушки головной убор, которая, предположительно, задала ему неудобный вопрос. Об этом сообщило в среду украинское агентство УНИАН.

"Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с людьми в Запорожье сорвал шапку с девушки. Соответствующее видео обнародовала на своем YouTube-канале Татьяна Высоцкая", - сказано в сообщении. В нем также есть ссылка на видеоролик. На нем видно, что человек, похожий на главу государства, срывает головной убор с девушки, которая что-то ему выкрикнула. Затем он отдает его назад девушке.

В минувший вторник, 26 февраля, президент Порошенко во время поездки в город Червоноград Львовской области жестко отреагировал на вопросы местных жителей о долгах госпредприятия "Львовуголь". Президент потребовал, чтобы ему показали возмущенного шахтера, а затем заявил, что тот горняком не является. "Да мы знаем. Ты такой шахтер, как я - балерина!" - сказал тогда Порошенко.