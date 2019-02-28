На форуме труда в Петербурге представили технологии безопасности и развития персонала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Учебные заведения и предприятия по производству спецодежды и оборудования представили новые технологии в сфере безопасности и развития персонала на выставке, которая открылась в четверг в рамках Международного форума труда в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

"Выставка ориентирована на собственников бизнеса и генеральных директоров, руководителей HR подразделений, инженеров и специалистов по технике безопасности и охраны труда, представителей высшего и среднего профобразования", - сообщили в пресс-службе форума.

Учебные заведения высшего образования и профессиональные училища представили на выставке системы развития персонала, тренинги, методы повышения квалификации сотрудников и программы повышения квалификации медицинского персонала, технических специалистов, преподавателей. Комплекс предложений по дополнительному образованию по различным специальностям и взаимодействию с работодателями в подготовке востребованных специалистов подготовили Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет и другие вузы.

Большой раздел выставки посвящен теории и практике охраны труда, специальной оценке условий труда, обеспечению производственного контроля. На выставке показаны спасательные средства, в том числе канатно-спусковое автоматическое устройство для экстренной эвакуации людей при пожаре, специальная одежда, снаряжение для работы на высоте, средства коллективной защиты.

Третий Санкт-Петербургский международный форум труда организован правительством города, Санкт-Петербургским Государственным Университетом и компанией "ЭкспоФорум-Интернэшнл". В мероприятии принимают участие представители бизнес-сообщества и общественных организаций, ученые, политики.