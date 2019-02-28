Крым в 2018 году посетили туристы из 144 стран мира

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 февраля./ТАСС/. Туристы из 144 стран мира посетили Крым в 2018 году, сообщил председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Государственного совета республики Алексей Черняк на заседании комитета в четверг.

"Ранее мы сообщали, что по итогам девяти месяцев прошлого года Крым посетили туристы из 132 стран, сейчас мы получили новые данные в целом за год. В минувшем году Крым посетили представители из 144 стран мира", - сообщил он.

Черняк отметил, что ранее такой подсчет не проводили.

"Цифры интересные. Несмотря на санкции, угрозы, иностранные граждане в Крым едут", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в Крыму отдохнуло рекордное за все постсоветские годы число туристов - около 6,8 млн человек, это на 28% больше, чем годом ранее. При этом 47% туристов прибыли в регион по Крымскому мосту, 37% - самолетами, еще 16% отдыхающих въехали через государственную границу с Украиной. Регион привлек рекордное число гостей благодаря повышению транспортной доступности, привлекательным ценам на отдых и улучшению качества услуг в сфере гостеприимства. Также власти связывали рост турпотока с открытием нового аэровокзального комплекса в Симферополе и автомобильной части Крымского моста.