Песков считает, что в развитии интернета в РФ главное - страховка от киберагрессии извне

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Кремль убежден, что угрозы кибератак из-за рубежа не должны препятствовать развитию информационных систем в России.

"Это комплексная задача - страховка интернета от кибератак из-за рубежа вовсе не означает намерения сузить потенциал работы сети. Наоборот, мы говорим о программе цифровизации, дальнейшего расширения, внедрения цифровизации", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил о соответствующих задачах, поставленных в недавнем послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Поэтому, по его словам, "технологические возможности сети внутри страны должны развиваться постоянно, они должны проникать во все сферы жизни, в том числе в электоральные процессы". Таким образом он ответил на вопрос, не опасается ли Москва кибератак, когда ведется рассмотрение законопроекта о возможности дистанционного голосования. "При этом, естественно, соответствующие службы будут заниматься тем, чтобы повышать уровень обеспечения безопасности", - заверил Песков.

"Никто не собирается делать какие-то усеченные варианты, никто не собирается искусственно сужать потенциал задействования интернета. Главное - это застраховаться от агрессивных действий из-за рубежа", - заявил представитель Кремля.