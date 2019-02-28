Путин потребовал оперативно реагировать на втягивание несовершеннолетних в преступность

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. МВД России должно оперативно реагировать на попытки втянуть несовершеннолетних в преступную деятельность, держать на постоянном контроле ситуацию в группах риска. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России.

Он отметил, что развитие системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних является одним из важнейших приоритетов. По словам президента, в 2018 году число преступлений, совершенных подростками, уменьшилось на 3,8%, однако, за тот же период число преступлений в отношении несовершеннолетних выросло на 5%.

"Нужно держать на постоянном контроле ситуацию в так называемых группах риска, вместе с социальными службами, учителями, родителями, волонтерами разбираться с этой проблемной ситуацией, оперативно реагировать на попытки втягивания несовершеннолетних в преступную деятельность. Невнимательное, формальное отношение оборачивается здесь сломанными судьбами, а иногда и настоящими трагедиями", - сказал глава государства.

Путин заключил, что "это непростая, большая по объему работа, но заниматься этим, безусловно, необходимо, консолидировать усилия на этом направлении нужно". "В том числе, нужно еще раз вернуться к работе с уполномоченными по правам ребенка, региональными органами власти, структурами гражданского общества, и вместе с ними добиваться необходимого нам результата", - подчеркнул президент.

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