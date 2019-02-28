В ОП планируют обучить около 250 тыс. наблюдателей к выборам в Думу в 2021 году

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Валерий Фадеев рассчитывает, что для работы на выборах в Государственную думу в 2021 году палата сможет обучить около 250 тыс. общественных наблюдателей.

"Я думаю, что к выборам в Государственную думу 2021 года нам надо обучить и иметь в этом корпусе [наблюдателей] 250 тыс. человек. Это позволит иметь наблюдателей на всех избирательных участках нашей страны", - сказал Фадеев в ходе первого общероссийского электорального форума в четверг.

Как ранее сообщал зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев, федеральный бюджет на проведение выборов в Госдуму в 2021 году предусматривает 12,5 млрд рублей.