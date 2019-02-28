Счетная палата: число исков в связи с непредоставлением жилья сиротам выросло в 18 раз

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Число судебных исков, связанных с непредоставлением жилья сиротам старше 18 лет, выросло в 18 раз за девять лет. Об этом сообщается в Бюллетене Счетной палаты, который опубликован в четверг.

"На 1 января 2018 года численность детей-сирот, стоящих на учете на получение жилья, составила более 258 тыс. человек, из них 65% - старше 18 лет. В отдельных регионах дети-сироты ожидают жилье по 10 и более лет. За девять лет (2009-2017 годы) количество судебных исков в связи с непредоставлением жилья сиротам, достигшим 18-летнего возраста, возросло в 18 раз", - отмечается в Бюллетене.

По информации Федеральной службы судебных приставов, в 2017 году число неисполненных исполнительных производств увеличилось на 5%. "Рост судебных разбирательств привел к тому, что в 2016 году в шести регионах жилье предоставлялось исключительно по судебным решениям, а в 2017 году - уже в девяти регионах", - говорится в документе.

Финансирование мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот в 2018 году составило всего 33,8 млрд рублей при общей потребности в размере 167,6 млрд рублей.