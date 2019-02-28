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В МВД заявили, что подразделения полиции оснащены современной техникой на 77%

По словам главы ведомства Владимира Колокольцева, в настоящее время закуплено 190 видов современных образцов вооружения

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Оснащенность современной техникой подразделений органов внутренних дел составляет 77%. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев на расширенной итоговой коллегии ведомства в четверг.

"Одним из главных условий для эффективной работы является обновление материально-технической базы органов и подразделений министерства. Их оснащенность основными видами вооружения, военной и специальной техникой составила 77%", - сказал он.

По словам министра, в настоящее время закуплено 190 видов современных образцов вооружения.

Теги
Колокольцев, Владимир АлександровичРоссия
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