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Весенняя погода придет в Москву 4 марта

Воздух в столице прогреется до плюс 4 градусов
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Весенняя погода придет в Москву 4 марта после похолодания на выходных, сообщил в четверг ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"С понедельника в Москву вернется весенняя погода. В ночь на 4 марта температура еще будет отрицательной, до минус 5-6 градусов. А днем будет заметное повышение - от 0 до плюс 4 градусов. 5 и 6 марта также будет заметное потепление, когда температура будет выше нормы на 3-5 градусов", - сказал он.

В выходные, 2 и 3 марта, в Москве прогнозируется около минус 6-4 градусов днем и до минус 10-12 градусов ночью, отмечают метеорологи.

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