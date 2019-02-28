Разведчик Ботян рассказал, каким должен быть патриот России

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Разведчик Алексей Ботян, в феврале отметивший 102-летие, рассказал, каким должен быть патриот России. В четверг разведчик, ставший прообразом героя романа Юлиана Семенова "Майор Вихрь", провел творческую встречу со студентами и преподавателями Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина.

"Я полагаю, что гражданином страны должен быть патриот нашей Родины. В любую минуту и в любой момент он должен помнить, что он гражданин России, который должен быть не только ее защитником, но также и на своей занимаемой должности делать все, чтобы наша страна была не только в военном отношении самой сильной в мире, но и экономически", - сказал разведчик, отвечая на вопрос одной из студенток.

Ботян уверен, что у нас есть такие люди.

Родившийся на территории Виленской губернии Российской империи 10 февраля 1917 года (в 1920 году территория губернии была разделена между Польшей, Литвой и Белорусской ССР, сейчас - Воложинский район Минской области Белоруссии) Алексей Ботян встретил войну в 1939 году, командуя зенитным орудием в польской армии, в октябре 1939 года получил гражданство СССР. Участвовал в обороне Москвы, в 1942 году прошел специальную подготовку и с января 1943 года принимал участие в "рельсовой войне" - уничтожении коммуникаций и линий связи в тылу противника, затем в составе партизанской группы прошел с боями по территории Украины, Белоруссии, Польши и Чехословакии. После войны 40 лет служил в центральном аппарате внешней разведки, участвовал в создании спецподразделения внешней разведки "Вымпел".

Как рассказал Ботян, за его боевые заслуги некоторые кадровики считали, что его надо представить к званию Герой Советского Союза, другие были против из-за того, что раньше Ботян был гражданином Польши и служил в польской армии, значит, считали они, достаточно ордена Красного Знамени (один из высших орденов в СССР, учрежден для награждения за исключительное мужество при защите интересов Отечества).

"Таким образом, меня дважды представляли к "герою", я дважды получал "красные знамена". Но я не обижался нисколько, знал, что на все придет свое время", - сказал разведчик.

Указом президента РФ от 10 мая 2007 года Алексею Ботяну за мужество и героизм, проявленные в ходе операции по освобождению Кракова и предотвращению уничтожения его немецко-фашистскими захватчиками в Великую Отечественную войну, было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали "Золотая Звезда"

Ботян стал прообразом героя основанного на реальных событиях романа Юлиана Семенова "Майор Вихрь", где рассказывается, как возглавляемая им разведгруппа спасает от подрыва отступавшей немецкой армии памятники в Кракове в январе 1945 года. Участники боевой группы майора Вихря организовали взрыв склада со взрывчаткой, предназначенной для минирования Кракова, Рожновской плотины и мостов через реку Дунаец.