Около 12 тыс. учащихся в Бельгии приняли участие в забастовке против изменения климата

БРЮССЕЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Около 12 тыс. учащихся средних школ и высших учебных заведений приняли участие в школьной забастовке и восьмом "Марше за климат" в разных городах Бельгии. Об этом сообщило в четверг агентство Belga, ссылаясь на данные полиции. Манифестации молодежи под лозунгом "Сделайте мир зеленым снова!" прошли в Брюсселе, Мехелене, Динане, Уи и Антверпене.

Основная манифестация численностью в 3 тыс. человек прошла в Антверпене, в ней принимали участие лидеры бельгийского молодежного движения за климат - 17-летние Ануна де Вевер и Кира Гантуа. В акции протеста также приняла участие шведская активистка Грета Тунберг, которая с сентября 2019 года объявила себя лидером общемирового движения подростков "школьная забастовка за климат".

"Наш сигнал политикам сегодня: вы можете говорить нам, чтобы мы вернулись в школу, или вы сами можете выполнять свою работу", - заявила Ануна де Вевер. "Наши политики и власти слишком долго ничего не делали, чтобы бороться против климатических изменений. Мы будем следить, чтобы это больше не продолжалось. Мы будем прогуливать школу, потому что мы должны делать домашние задания, а они - нет", - заявила в свою очередь шведская активистка Грета Тунберг.

В числе наиболее радикальных требований школьников - закрытие всех атомных электростанций, запрет автомобилей на углеродном топливе, срочный перевод энергетики на альтернативные источники. начиная с сокращения выбросов на 15% в год. "У нас нет планеты "Б", "Мы не хотим жить на дне моря" - такие лозунги несли участники митинга.

Марши за климат начались в Бельгии в декабре 2018 года, практически синхронно с акциями протеста "желтых жилетов" во Франции и Бельгии. Они носят исключительно мирный и хорошо организованный характер, и требуют гораздо более радикальных перемен, чем экологические меры французского правительства, включая небольшое повышение цен на топливо, которые вызвали протесты "желтых жилетов".

Следующий "Марш за климат" намечен на 7 марта, то есть также на будний день, что вписывается в принципы "школьной забастовки".