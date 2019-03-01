В Хабаровске перевозчик решил уволить водителя, выгнавшего из автобуса пятерых детей

ХАБАРОВСК, 1 марта. /ТАСС/. Водитель пассажирского автобуса, который выгнал не оплативших проезд детей из автобуса, будет уволен, сообщила администрация Хабаровска.

Инцидент произошел 28 февраля в автобусе на одном из городских маршрутов. По данным администрации, водитель выгнал пятерых подростков из салона, поскольку у него не работал валидатор и они не смогли оплатить проезд безналичным способом, а наличных денег при себе не имели.

"Перевозчик уже провел собственную проверку, где подтвердились данные факты. Перед подростками он готов извиниться и компенсировать причиненные неудобства. Владелец автобуса добавил, что он уже принял решение об увольнении водителя", - говорится в сообщении на сайте.

По мнению мэра города Сергея Кравчука, случай "вопиющий". Градоначальник напомнил, что проезд пассажира в случае неисправности валидатора оплачивает владелец маршрута. "Речь здесь идет о здоровье и безопасности детей. Кроме того, водители забывают, что снять детей с рейса они могут исключительно в присутствии сотрудников полиции и родителей", - цитирует пресс-служба Кравчука.

Сообщается, что после этого случая в каждом автобусе разместят объявления, где будет объясняться, что проезд для пассажира будет бесплатным, если перевозчик не смог предоставить исправный валидатор.