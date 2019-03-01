Границу между Чечней и Ингушетией внесли в единый госреестр недвижимости

МАГАС, 1 марта. /ТАСС/. Росреестр внес сведения об административной границе между Чечней и Ингушетией в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы ведомства.

Соглашение о границе глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали 26 сентября 2018 года. Парламенты двух республик ратифицировали документ, главы регионов подписали законы о его утверждении.

"Федеральная кадастровая палата Росреестра обеспечила внесение сведений о границе между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Это первый участок границы, который внесен в ЕГРН по новым правилам", - говорится в сообщении.

В работе по внесению границы между регионами в ЕГРН принимали участие представители как минимум пяти ведомств, отмечается в сообщении.

"Внесению в ЕГРН сведений о границе между республиками предшествовала кропотливая работа специалистов Росреестра, Кадастровой палаты, Росимущества, Минприроды России, Минкавказа России с кадастровыми инженерами. Сейчас границы всех участков, по которым проходит административная граница, уточнены, пересечения устранены, что полностью соответствует требованиям земельного законодательства", - передает пресс-служба слова директора Федеральной кадастровой палаты Росреестра Парвиза Тухтасунова.