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Новая система обращения с ТКО

ОНФ взял на контроль тарифы и качество вывоза мусора на Кубани в связи с жалобами

Новая система заработала в регионе 1 марта

КРАСНОДАР, 1 марта. /ТАСС/. Специалисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае в пятницу начали мониторинг тарифов и качества вывоза мусора в регионе в связи с поступлением жалоб от населения после введения новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе организации.

В соответствии с реформой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, за вывоз мусора теперь отвечают региональные операторы, они взимают плату за услуги по новым тарифам. На Кубани новая система начала работать 1 марта.

"В Краснодарском крае запускают мониторинг тарифов и качества вывоза мусора. <…> На Кубани реформа только начинается, но от жителей в адрес эксперта ОНФ, депутата Госдумы Светланы Бессараб уже поступают жалобы на высокие тарифы за вывоз мусора. Житель Сочи пожаловался, что теперь ему приходится платить более 2 тыс. рублей в месяц за вывоз ТКО, такие примеры не единичны", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в адрес ОНФ также поступила жалоба от жителей Краснодара, они сообщают о нехватке контейнеров возле многоквартирных домов и их загруженности строительными отходами и крупногабаритным мусором, это приводит к антисанитарной обстановке, так как мусор выпадает из контейнеров на землю.

"Важно не допустить в крае мусорного коллапса и тарифной спекуляции. Мы должны жить в чистых городах и станицах и платить за вывоз мусора по объективным тарифам", - цитирет пресс-служба депутата Государственной Думы Светлану Бессараб.

По данным краевого министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, край разделен на 11 зон деятельности региональных операторов. Особое внимание власти планируют уделить курортным городам, вопросы экологической безопасности являются приоритетными для Кубани, как для курортного региона.

Теги
РоссияКраснодарский крайНовая система обращения с ТКО
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