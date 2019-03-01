ОНФ взял на контроль тарифы и качество вывоза мусора на Кубани в связи с жалобами

КРАСНОДАР, 1 марта. /ТАСС/. Специалисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае в пятницу начали мониторинг тарифов и качества вывоза мусора в регионе в связи с поступлением жалоб от населения после введения новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе организации.

В соответствии с реформой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, за вывоз мусора теперь отвечают региональные операторы, они взимают плату за услуги по новым тарифам. На Кубани новая система начала работать 1 марта.

"В Краснодарском крае запускают мониторинг тарифов и качества вывоза мусора. <…> На Кубани реформа только начинается, но от жителей в адрес эксперта ОНФ, депутата Госдумы Светланы Бессараб уже поступают жалобы на высокие тарифы за вывоз мусора. Житель Сочи пожаловался, что теперь ему приходится платить более 2 тыс. рублей в месяц за вывоз ТКО, такие примеры не единичны", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в адрес ОНФ также поступила жалоба от жителей Краснодара, они сообщают о нехватке контейнеров возле многоквартирных домов и их загруженности строительными отходами и крупногабаритным мусором, это приводит к антисанитарной обстановке, так как мусор выпадает из контейнеров на землю.

"Важно не допустить в крае мусорного коллапса и тарифной спекуляции. Мы должны жить в чистых городах и станицах и платить за вывоз мусора по объективным тарифам", - цитирет пресс-служба депутата Государственной Думы Светлану Бессараб.

По данным краевого министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, край разделен на 11 зон деятельности региональных операторов. Особое внимание власти планируют уделить курортным городам, вопросы экологической безопасности являются приоритетными для Кубани, как для курортного региона.