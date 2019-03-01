Миллионный ски-пасс продан на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии

АРХЫЗ, 1 марта. /ТАСС/. Первый миллион ски-пассов продали на курорте "Архыз" (Карачаево-Черкесия) с момента его открытия. Об этом сообщил ТАСС в пятницу генеральный директор компании "Курорты Северного Кавказа" Хасан Тимижев.

"Продан миллионный ски-пасс на курорте "Архыз" с момента его открытия в 2013 году, и это только начало, турпоток растет стабильно. Так, за февраль 2019 года относительно того же месяца прошлого года число посетителей канатных дорог выросло на 35%", - сказал Тимижев.

Юбилейному гостю будут вручены подарки.

По итогам 2018 года "Архыз" посетили 290 тыс. человек, рост составил 20% по сравнению с 2017 годом. 100-тысячного посетителя канатных дорог в текущем сезоне курорт принял 1 февраля, хотя обычно такой показатель достигался во второй половине февраля. В компании "Курорты Северного Кавказа", курирующей развитие "Архыза", прогнозируют сохранение динамики роста турпотока в 2019 году.

Курорт "Архыз" начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В туристических деревнях Романтик и Лунная поляна работает более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры, система искусственного снегообразования и система освещения склонов для горнолыжных трасс.