Власти КЧР планируют ввести обязательную регистрацию туристов

ЧЕРКЕССК, 1 марта. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии в связи с ЧП с фрирайдерами в районе Архыза планируют ввести обязательную регистрацию для приезжающих в горы туристов. Об этом сообщил в пятницу ТАСС министр туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики Анзор Эркенов.

"Возможно, с этой инициативой мы выйдем в ближайшее время", - сказал Эркенов, отвечая на вопрос о том, возможно ли введение обязательной регистрации туристов в горах КЧР.

Эркенов также отметил, что власти региона будут активнее информировать население и туристов о необходимости регистрации по прибытии в горы. По его словам, сейчас этой процедуры, которая проводится в добровольном порядке, избегают около 5% приезжающих.

28 февраля на хребте Дукка в Карачаево-Черкесии сошла лавина. В районе ЧП находились восемь человек: два гида и шесть фрирайдеров, шесть человек из группы оказались непосредственно под лавиной. В результате один человек погиб, пятеро были направлены в Зеленчукскую центральную районную больницу. Одного из госпитализированных доставили на лечение в Москву.