На базе лицея "Сириусе" в Сочи будут развивать наработки в образовании

СОЧИ, 1 марта. /ТАСС/. Лицей, строящийся на базе образовательного центра "Сириус" в Сочи, позволит детям учиться по лучшим российским методикам и станет научно-образовательной площадкой для развития и тиражирования передовых наработок в образовании. Об этом сообщила в пятницу ТАСС руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева.

"Строящийся поручению президента лицей уже в ближайшее время позволит детям учиться по лучшим российским методикам. "Сириус" совместно с ведущими педагогами со всей страны получит прекрасную научно-образовательную площадку для развития и тиражирования передовых наработок. Сформируется и новая модель взаимодействия образовательной системы, региональных и местных властей, ведущих компаний - партнеров центра "Сириус". Этот опыт в дальнейшем также найдет свое применение в регионах в целях развития региональных образовательных экосистем, основанных на системе выявления и развития талантов каждого ребенка", - сказала Шмелева.

Ранее пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что образовательный комплекс в Имеретинской низменности Сочи будет включать школу на 1,1 тыс. детей, детский сад на 360 детей и плавательный бассейн. Общая стоимость проекта составляет более 1,3 млрд рублей.

Образовательный центр "Сириус" в Сочи создан на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента РФ Владимира Путина. Цель работы центра раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 600 детей в возрасте от 10 до 17 лет из нескольких десятков регионов России.