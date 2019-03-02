Центр адаптации морских животных: моржата в бухте Средней в Приморье находятся законно

ВЛАДИВОСТОК, 2 марта. /ТАСС/. Шесть щенков моржа, которые находятся в Центре передержки и адаптации морских животных в приморской бухте Средней с прошлого года, выловлены и содержатся на законных основаниях, расследований в их отношении нет, сообщил ТАСС в субботу специалист по уходу за морскими млекопитающими центра Роман Романов.

В пятницу СМИ сообщили о появившихся в центре шестерых моржатах в дополнение к находящимся там 87 белухам и десяти косаткам. Следственное управление СК по Приморскому краю ранее возбудило уголовное дело по факту незаконного вылова косаток и белух с детенышами. Владивостокская природоохранная прокуратура в декабре 2018 года проводила проверку по факту появления в ноябре моржей в центре адаптации, но административных или уголовных дел с тех пор по этому поводу возбуждено не было.

"Моржи находятся у нас давно и законно. Их также уже проверяла и природоохранная прокуратура, и ФСБ, но никаких нарушений при их вылове и содержании не было", - сообщил Романов.

22 февраля президент РФ Владимир Путин дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с научными организациями до 1 марта решить судьбу морских животных, содержащихся в центре передержки в Приморье. На этой неделе Минприроды России заявило о разработке дорожной карты по адаптации к жизни в естественной среде выловленных китообразных.

Косатки и белухи включены в перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых ежегодно устанавливается ограничение допустимого улова. Вылов животных производился с серьезными нарушениями половозрастных запретов по особям, отмечают в Министерстве природных ресурсов РФ.