Благотворительный вечер по случаю Масленицы прошел в посольстве России в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Празднование Масленицы позволяет членам русской общины США почувствовать себя неотъемлемой частью древней культуры, воссоединиться со старыми традициями и обычаями России. Уверенность в этом выразил в пятницу посол России в США Анатолий Антонов, открывая благотворительный вечер, организованный в посольстве по случаю Масленицы.

Праздник "Русская Масленица в Вашингтоне" проходит уже в 21-й раз. "Для нас и, полагаю, для многих из вас в Вашингтоне празднование Масленицы приобрело особый смысл. Это позволяет членам местной русской общины почувствовать себя неотъемлемой частью древней культуры, воссоединиться со старыми традициями и обычаями", - сказал Антонов. "В то же самое время, это мероприятие - хорошая возможность для всех американских друзей, которые любят Россию, узнать больше о ее национальных традициях, культуре и кухне, проникнуться российским духом", - добавил глава дипмиссии.

"Это время для посещения родственников, друзей, соседей, время для того, чтобы хорошо повеселиться и поесть много блинов", - продолжил Антонов. "Еще одна важная цель этого вечера - благотворительность, - отметил посол. - Все собранные благодаря этому мероприятию средства пойдут в фонды, оказывающие помощь нуждающимся детям и пожилым людям".

Организаторами вечера традиционно выступили приходы Свято-Иоанно-Предтеченского и Свято-Николаевского православных соборов Вашингтона. "Мероприятие устраивается не только для хорошего времяпровождения, но, что более важно, для сбора денег нуждающимся как в США, так и в России. Обычно мы собираем около $40 тыс. Каждый приход перечисляет по половине из этой суммы в свой благотворительный фонд", - рассказал настоятель собора Иоанна Предтечи протоиерей Виктор Потапов.

Перед собравшимися на празднике выступали танцевально- музыкальные коллективы "Матрешки" и "Самовар", а также танцоры из Академии классического балета Тамары Мануковской. Программу дополнили артисты России, США и Армении. Разумеется, гостям был предложен праздничный русский ужин с главным угощением масленичного стола - блинами.