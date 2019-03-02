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Правительство внесло в Думу законопроект о реестре лиц, которые не могут усыновлять детей

В документе отмечается, что проект закона позволит исключить передачу детей на воспитание в семьи граждан, которые не могут быть усыновителями

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Проект закона о создании реестра лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами и попечителями, вносится в Госдуму правительством РФ. Об этом сообщается в субботу на сайте кабмина.

"Законопроектом предлагается внести изменения в федеральный закон "О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей" в части создания реестра лиц, которые лишены родительских прав или ограничены в родительских правах, отстранены от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее выполнение возложенных на них обязанностей, бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине", - говорится в сопроводительной справке.

В законопроекте также уточняется порядок межведомственного обмена информацией о таких лицах. "Это позволит исключить передачу детей на воспитание в семьи граждан, которые не могут быть усыновителями", - отмечается в документе.

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