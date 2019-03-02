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Спасший жизнь пассажиру на борту самолета школьник получил благодарность Минздрава

Богдан Рудик оказал экстренную помощь потерявшему сознание пассажиру рейса Сочи - Москва

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Десятиклассник Богдан Рудик, оказавший медицинскую помощь пассажиру рейса Сочи - Москва, получил благодарность Минздрава России, соответствующий документ подписала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе ведомства.

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"За оказание первой медицинской помощи пассажиру на борту самолета", - говорится в тексте благодарности.

Отмечается, что Богдан проходит обучение в специальном медицинском классе школы 1573. "Полученные знания и навыки оказания первой помощи помогли ему совершить героический поступок", - отметили в Минздраве.

Как сообщалось ранее, возвращаясь после каникул из Сочи в Москву, ученик медицинского класса Богдан Рудик оказал экстренную медпомощь на борту самолета пассажиру, который к тому времени уже потерял сознание. Он вместе с бортпроводниками поддерживал дыхание мужчины с помощью дыхательного реанимационного мешка, а также следил за давлением. В результате состояние пострадавшего удалось стабилизировать. В связи с инцидентом самолет совершил экстренную посадку в Воронеже, где мужчину передали медикам.

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