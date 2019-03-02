Глава комиссии Мосгордумы уверен, что в Москве увековечат память Жореса Алферова

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов уверен, что память академика Российской академии наук (РАН), нобелевского лауреата Жореса Алферова, увековечат в Москве.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов подтвердил ТАСС, что академик скончался на 89-м году жизни.

"Это был удивительный человек, талантливейшая личность, гордость нашей страны. Я уверен, что это (увековечивание памяти - прим. ТАСС) будет сделано. Я уверен, что его коллеги из РАН и, может быть, и другие общественные организации выйдут с таким предложением, а мы, конечно, его поддержим",- сказал Герасимов.

Алферов родился 30 марта 1930 года в Витебске. После окончания школы без вступительных экзаменов был зачислен в Ленинградский электротехнический институт, окончил его с отличием в 1952 году, затем защитил кандидатскую и докторскую диссертации. В 1972 году был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, в 1979 году стал академиком.

В 2000 году Алферову совместно с американскими учеными Джеком Килби и Гербертом Кремером присуждена Нобелевская премия по физике. Алферов и Кремер получили ее за разработку полупроводниковых гетероструктур, используемых в высокочастотных схемах и оптоэлектронике, Килби - за участие в изобретении интегральной схемы.