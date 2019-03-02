МВД Петербурга проверяет информацию об учительнице, избившей пятиклассника

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Ученик пятого класса школы № 555 Санкт-Петербурга обратился за медпомощью с ушибом и ссадинами и заявил о том, что в школе его избила учительница, проводится проверка, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МВД по городу и Ленинградской области.

"По словам потерпевшего, в школе его ударила 33-летняя учительница начальных классов. <...> Сотрудники полиции проводят проверку, направленную на установление всех деталей произошедшего", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД.

Отмечается, что информация в полицию поступила из больницы Приморского района, куда 11-летнего ребенка привели родители для оказания медпомощи 1 марта, врачи диагностировали у него ушиб и ссадину губы. "В удовлетворительном состоянии он направлен на амбулаторное лечение", - отметили в полиции.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры города, ведомство также начало проверку. "Прокуратура выясняет все обстоятельства происшедшего. В ходе проверки будут опрошены все участники возможного конфликта и дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц образовательного учреждения", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу, ведомство инициировало передачу материалов доследственной проверки из МВД в СК.