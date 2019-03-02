В связи с воровством газа в теплицах Дагестана провели 1 тыс. обысков

МАХАЧКАЛА, 2 марта. /ТАСС/. Тысяча обысков были проведены в тепличных хозяйствах Дагестана в связи с воровством газа, сказал глава региона Владимир Васильев в субботу, выступая в здании администрации Цумадинского района.

"Огромное количество газа разворовывали, миллиарды, которые расхищались за газ. Хочу поблагодарить прокуратуру, МВД, провели работу, которую никогда не проводили. Около тысячи обысков практически одновременно провели в теплицах, установили воровство, когда обходили газовый учет. Система была, две трети газа шли мимо счетчика", - сказал он.

Васильев также отметил, что региональные власти наводят порядок в этой сфере. "Мы сейчас работаем над тем, чтобы создать систему, когда за честность мы начнем доплачивать" - добавил он.

Как сообщалось в декабре прошлого года, ущерб от хищений газа, которые выявлены за десять месяцев 2018 года в Дагестане составил почти 1,5 млрд рублей. Отмечалось, что в течение этого периода в правоохранительные органы подано 4321 заявление, в том числе 529 - в отношении юридических лиц.

Как стало известно 30 ноября, президент РФ Владимир Путин поручил принять незамедлительные меры по пресечению фактов хищения нефти и газа, а также несанкционированного подключения к распределительным сетям в Дагестане. 3 декабря Генпрокуратура РФ начала проверку по фактам безучетного потребления энергоресурсов, незаконных врезок, бесхозных объектов инфраструктуры топливно-энергетического комплекса Дагестана.