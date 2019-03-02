Ростовские студенты провели танцевальный флэшмоб в поддержку Универсиады в Красноярске

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 марта. /ТАСС/. Студенты Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ) устроили танцевальный флэшмоб на улице в поддержку Универсиады в Красноярске. Участие в акции приняли больше 100 человек, сообщила в субботу ТАСС пресс-секретарь министерства спорта Ростовской области Ксения Матвеева.

"Танцевальный флэшмоб, посвященный старту зимней Универсиады, устроили студенты первых-третьих курсов медицинского вуза, они репетировали два месяца. Танец с элементами народного, его вместе со студентами ставила заведующая одной кафедры. В общей сложности танцевали около 120 человек", - сказала Матвеева.

По ее словам, всего в Ростовской области пройдет около 300 мероприятий, посвященных Универсиаде. В их числе - спортивные студенческие соревнования, акции и чемпионат по шахматам и легкой атлетике.

XXIX Всемирная зимняя Универсиада проходит со 2 по 12 марта, предварительные соревнования стартовали в пятницу, первые медали вручат 3 марта. Участники разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.

Генеральный партнер игр - компания "Норникель".