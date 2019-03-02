Электроснабжение дагестанского села восстановили после пожара

Как сообщал глава Дагестана Владимир Васильев, в селе сгорели три деревянные опоры и повреждено 600 м линии электропередач, в результате чего жители остались без света.

МАХАЧКАЛА, 2 марта. /ТАСС/. Электроснабжение в селе Тисси-Ахитли Цумадинского района Дагестана, где в результате пожара в пятницу были повреждены 17 домов, восстановлено. Об этом ТАСС сообщил в субботу глава района Анваргаджи Вечедов.

"Электроснабжение села уже восстановлено, все нормально", - сказал Вечедов.

По его словам, в субботу спасатели доставили помощь для людей, чьи дома пострадали во время пожара, в том числе матрасы, кровати, одеяла, подушки, постельное белье и посуду.

"Также жители соседних районов привезли для погорельцев предметы первой необходимости", - добавил собеседник агентства.

По данным властей региона, в результате пожара, который начался около 21:00 мск пятницы, сгорели 17 домов (11 - полностью, 6 - частично) и 14 хозяйственных строений. В сгоревших домах проживали 64 человека. Пожарные и местные жители смогли спасти 73 домовладения, пострадавших нет. Одной из основных версий ЧП, по предварительным данным, рассматривается попадание искры из дымохода печи в одном из домов на сено.

Ранее сообщалось, что выплаты жителям села Тисси-Ахитли планируют завершить до конца марта. Как отмечалось, размер единовременной выплаты составит 5 тыс. рублей на человека. Жители села, полностью утратившие свое имущество во время пожара, получат по 100 тыс. рублей, частично утратившие имущества - по 50 тыс. рублей.

Село Тисси-Ахитли расположено в Цумадинском районе, который считается высокогорным и труднодоступным. Поселение находится на высоте около 3 тыс. м., в нем проживают около 300 человек.