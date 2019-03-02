Бургер с черемшой. Гастрономический фестиваль в Грозном собрал больше 3 тыс. человек

ГРОЗНЫЙ, 2 марта. /ТАСС/. Более 3 тыс. человек посетили первый в России гастрономический фестиваль черемши Honk-Fest, который прошел в субботу в Грозном. Программа мероприятия включала кулинарные поединки, ярмарку ремесленников и концерт с участием артистов чеченской эстрады.

Мероприятие прошло на площади имени Ахмата Кадырова в центре Грозного, где разместилась импровизированная этнографическая деревня. В ней были представлены шесть горных районов Чечни. Гости смогли ознакомиться с работами народных умельцев, попробовать разнообразные блюда с черемшой, послушать национальную музыку и станцевать лезгинку. Многие приехали из других регионов специально на Honk-Fest.

В рамках фестиваля проходили конкурсы на самую быструю очистку черемши, лучшее блюдо из нее, а также выяснялось, кто быстрее сможет съесть блюдо из этого растения. Участники из Шатойского района, где, как традиционно считается, растет самая вкусная черемша, делились с гостями опытом ее сбора.

"Растение собирают до полного цветения, а технология сбора имеет свои особенности. К примеру, черемшу нельзя вырывать с корнем, ее следует аккуратно срезать над землей, чтобы в следующем году снова выросла", - рассказала ТАСС начальник отдела культуры Шатойского района Зара Эльмурзаева.

"В этом году мы проводим его впервые, но когда фестиваль закрепится как часть событийного туризма, многие туристы будут приезжать исключительно ради него. Предварительно, более 3 тыс. человек приняли участие", - сообщил ТАСС министр по туризму Чечни Муслим Байтазиев.

Гастрономическое путешествие

Михаил Юзбашев и Юрий Рудчик из Москвы оказались на фестивале случайно - приехали в командировку. Для них это первый визит в Чечню и первое знакомство с черемшой.

"От незнания мы попробовали все сорта черемши сырыми, подумали, это нормально, но не поняли вкуса. Но потом, когда нам дали попробовать уже приготовленную, мы, конечно, оценили - прямо небольшое гастрономическое путешествие", - рассказал Михаил.

Если до фестиваля многие жители Чечни знали только два способа приготовления черемши - жарить ее с маслом и делать "юьзан галнаш" (большие вареники с черемшой, смешанной с творогом), то на Honk-Fest были представлены 30 рецептов. Лучшие повара Грозного провели для собравшихся мастер-классы.

"Я только что поел бургер с черемшой и видел смузи из черемши, мой мир никогда уже не будет прежним. Но это хорошо, что мы развиваем нашу кухню, сочетаем традиционное и современное. К примеру, пирожки с черемшой мне понравились, ел впервые", - поделился с ТАСС Хусейн Кантаев.

"Для меня все участники - победители, невозможно плохо приготовить что-то с черемшой. Честно говоря, и не знал, что у нас такой фестиваль сегодня проходит. У меня любовь к черемше на генетическом уровне, пришел на столь знакомый аромат", - рассказал ТАСС житель Грозного Дени Магомаев.

О фестивале

Как ожидается, Honk-Fest будет проходить ежегодно в первые дни весны. Это уже второй гастрономический фестиваль, который проводится в Грозном. В мае в столице Чечни уже в третий раз пройдет международный фестиваль туризма и активного отдыха "Шашлык - Машлык". В 2018 году в нем участвовали более 5 тыс.человек. В 2019 году организаторы ждут еще больше участников.