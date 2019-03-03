Рейс в Ташкент перенесли на 14 часов из-за ЧП с узбекским самолетом в Пулково

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Обратный вылет самолета "Узбекских авиалиний" из Санкт-Петербурга в Ташкент перенесли на 14 часов из-за выезда самолета за пределы взлетно-посадочной полосы после прибытия в Пулково накануне вечером. Об этом сообщается на сайте авиакомпании Uzbekistan Airways.

"В связи с произошедшим вылет рейса HY 632 переносится", - говорится в сообщении. По данным онлайн-табло, задержка составляет 14 часов - обратный рейс HY 632 авиакомпании Uzbekistan Airways должен был вылететь из Петербурга в Ташкент в субботу в 23:45 мск, однако сейчас ожидается, что он отправится в 14:00 мск в воскресенье.

В авиакомпании отметили, что представительством в Петербурге "ведется работа по размещению пассажиров задержанного рейса в гостинице".

Как сообщалось ранее, инцидент с рейсом HY 631 авиакомпании Uzbekistan Airways произошел в аэропорту Петербурга в субботу вечером: после посадки лайнер выкатился за пределы полосы. На борту самолета находились 241 пассажир и 15 членов экипажа, никто из них не пострадал. В авиакомпании отметили, что самолет также не получил повреждений.

Транспортная полиция, управление СК РФ на транспорте, транспортная прокуратура и Росавиация начали проверки по факту инцидента. По данным авиакомпании, причиной инцидента могли стать погодные условия - накануне вечером в Петербурге начался сильный снегопад.