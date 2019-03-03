СМИ: шведский принц преодолел 90-километровый лыжный марафон Васалоппет

СТОКГОЛЬМ, 3 марта. /ТАСС/. Единственный сын шведского короля Карла XVI Густава, принц Карл Филип в этом году впервые встал на лыжню исторической гонки Васалоппет, в которой приняли участие 15,8 тыс. человек. За последние 40 лет это первый случай, когда член шведской королевской семьи пробежал 90-километровую дистанцию лыжного марафона, начинающегося у поселка Сэлен и заканчивающегося в городе Мура в провинции Даларна, сообщает телеканал SVT.

Принц преодолел данное расстояние за восемь часов 46 минут и 12 секунд. До этого Карл Филип участвовал в состязании для любителей "Открытая лыжня" в 2004 и в "Скейтвасан" в 2012 - соревновании, где участники могут использовать коньковый ход. "Конечно же, хотелось, чтобы время было получше, но главная цель была прийти к финишу", - так прокомментировал Карл Филип свой результат.

До Карла Филипа от шведских монархов на лыжню Васалоппет в 1977 году выходил его отец, правящий король Карл XVI Густав, который был чуть быстрее своего сына и одолел дистанцию за восемь часов 12 минут и 41 секунду. После этого через 10 и 20 лет он бежал на "Открытой лыжне", с той же дистанцией. Персональный рекорд монарха составляет семь часов 9 минут и 45 секунд. Карл Филип прошел "Открытую лыжню" за шесть часов 21 минуту и 52 секунды.

На финише принца встречали его жена принцесса София и сыновья, принцы Александер и Габриэль. Принц Карл Филип занимает четвертое место в очереди наследников шведского престола после своей старшей сестры, кронпринцессы Виктории и племянников, принцессы Эстель и принца Оскара.

История состязания

Историческая трасса Васалоппет - это путь, который в 1522 году проделал будущий король Швеции Густав Васа, когда он собирал ополчение против датских завоевателей. Состязания проводятся в первое воскресенье марта в области Даларна в центральной части королевства. В пробеге длиной 90 км могут принять участие 15,8 тыс. спортсменов. В первом марафоне в 1922 году из стартовавших 119 участников до финиша добрались лишь двое. В последние годы до цели доходит 97-98% спортсменов.

В рамках Васалоппета теперь проводятся шесть состязаний для любителей: "Открытая лыжня", "Женский Васа", "Короткий Васа", "Юношеский Васа", "Половинный Васа" и "Васа-эстафета". Всего в состязаниях принимает участие около 70 тыс. человек из 35 стран.