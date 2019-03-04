В Роскачестве рассказали, как выбрать ингредиенты для блинов

Специалисты указали, на что лучше обратить внимание, покупая те или иные продукты

ТАСС, 4 марта. Роскачество разработало специальные рекомендации по выбору продуктов для приготовления блинов к масленице. Эксперты рассказали, как приобрести качественную муку, масло, яйца, а также различные ингредиенты для начинки. Мука Специалисты указывают, что тонкими и воздушными блины получаются из пшеничной муки высшего сорта или сорта "экстра".

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Важно, чтобы мука была сухой и слегка поскрипывала между пальцами. Продукт лучше хранится в плотной бумажной упаковке, а его идеальным цветом считается белый и кремовый. При этом потемневший цвет может значить, что мука отсырела. У хорошей же муки приятный вкус, немного сладковатый. При этом она не должна быть клейкой при смешивании с жидкостью, так как избыток склеивающего свойства испортит качество блинов. Также рекомендуется обращать внимание и на срок годности муки. Масло Что касается масла, то для жарки подойдет рафинированное. Однако этот вид масла содержит меньше полезных веществ, так как проходит больше стадий очистки. Продукт выдерживает температуру до 230 °С, не пенится и не дымит, а также обладает нейтральным вкусом. При выборе масла специалисты призывают обращать внимание на срок годности. Следует также оценить на глаз цвет и степень чистоты продукта. Чем светлее рафинированное масло, тем оно лучше и больше очищено, помутневший осадок – не самый лучший показатель именно для рафинированного масла. Важно также обращать внимание, в каких условиях хранится продукт. Так, под воздействием любого света масло быстро портится и теряет свои полезные свойства. Именно поэтому рекомендуется выбирать масло из дальних рядов полки. Подходящая температура хранения – от +5 до +20 °С. "Растительное масло нужно лить не только на сковороду, но и в само тесто – тогда блинчики будут пористыми и воздушными. А смазать дно сковородки лучше окунутым в масло кусочком сырого картофеля", - говорит шеф-повар Роман Шегаров. Яйца При выборе яиц необходимо обращать внимание на маркировку, которая состоит из синих либо красных букв и цифр.

Буква "Д" обозначает, что яйцо – диетическое. Такие яйца не хранятся при отрицательной температуре и продаются в течение семи дней. Как правило, в данном случае маркировка наносится красными чернилами. Важно знать, что диетические яйца – это не какой-то особый сорт яиц, это те же столовые яйца. Их отличие заключается в свежести. Любое диетическое яйцо превращается в столовое по истечении семи дней после производства. Буква "С" обозначает, что яйцо – столовое. Такие яйца реализуются в течение 25 дней с момента выработки. На их скорлупе должна быть маркировка синего цвета. Столовые яйца могут хранится без холодильника до 25 суток. Упаковка должна быть чистой, без пятен и плесени, а скорлупа – без сколов и трещин. Сливочное масло Для приготовления блинов россияне выбирают традиционное сливочное масло жирностью 82,5%. Специалисты отмечают, что настоящее сливочное масло делают исключительно из молочных жиров, используя коровье молоко, сливки и другие продукты переработки молока. Присутствие в составе примесей другого вида масел или так называемого заменителя молочных жиров обязательно должно сопровождаться соответствующей надписью. Поэтому эксперты призывают обращать внимание на этикетку. В исследовании говорится, что лучше покупать сливочное масло в фольге, которая обеспечивает его лучшую сохранность. Фольга также защищает продукт от фотоокисления. На прилавках с маслом обязательно должен соблюдаться установленный температурный режим - от +2 до +6 °C. Начинки При покупке меда специалисты призывают обращать внимание на дату его производства и на цветок, с которого он был собран. Государственным стандартам соответствует всего три вида монофлорных сорта: гречишный, липовый и подсолнечниковый. При покупке продукта на ярмарках нужно обратить внимание на дату производства, производителя и срок годности. Также важно присутствие подтверждающих сопроводительных документов. Отмечается, что закристализовавшийся мед является признаком натурального продукта. Именно такой мед содержит полезные свойства.