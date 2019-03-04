Якутский и Арктический университеты откроют общую магистратуру по связям с общественностью

ЯКУТСК, 4 марта. /ТАСС/. Северо-Восточный и Северный (Арктический) федеральные университеты откроют с осени 2019 года сетевую магистерскую программу "Реклама и связи с общественностью" для подготовки специалистов для работы в условиях Арктики. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе СВФУ.

"У федеральных университетов в планах реализация сетевой магистерской программы "Реклама и связи с общественностью". <...> Также мы хотим выйти на научный уровень сотрудничества в рамках программы - это позволит не ограничиваться академической образовательной деятельностью", - приводит пресс-служба слова и.о. заведующего кафедрой журналистики, рекламы и связей с общественностью САФУ Ольги Вотинцевой.

Как пояснила ТАСС руководитель магистерской программы, доцент кафедры рекламы и связей с общественностью филологического факультета СВФУ Оксана Сальникова, магистратура откроется в 2019 году. "Ожидается, что в сетевой магистратуре будут обучаться 10 студентов - по пять в каждом вузе. Магистратура, прежде всего, заточена на подготовку специалистов, работающих в условиях Арктики", - рассказала она.

У двух вузов уже есть опыт совместной работы при подготовке бакалавров по направлению "Реклама и связи с общественностью" в режиме сетевого обмена на основании договора о сетевом взаимодействии между СВФУ, САФУ и Балтийским федеральным университетом.

Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) - крупнейший многоотраслевой вуз Северо-Востока России, образованный на базе Якутского государственного университета в апреле 2010 года. В его состав входят 13 институтов, пять факультетов, шесть научно-исследовательских институтов, два колледжа. СВФУ имеет филиалы в трех городах - в Мирном, Нерюнгри, Анадыре.

Северный (Арктический) федеральный университет (САФУ) - единственный из ведущих российских вузов, расположенный в Арктической зоне РФ. Он образован согласно указу президента РФ и распоряжению правительства РФ на базе Архангельского государственного технического университета.