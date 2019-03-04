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ВЦИОМ: большинство россиян предпочитают есть блины со сметаной или вареньем

Есть блины на масленичной неделе собираются 91% респондентов, а в народных гуляньях и играх планируют участвовать около 40% опрошенных
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Большинство россиян считают лучшими начинками для блинов сметану, варенье, сгущенку и творог. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные в понедельник Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Любимыми начинками для блинов россияне назвали сметану (50%), варенье (33%), сгущенное молоко и творог (по 23%), мясо и мед (по 19%)", - говорится в сообщении. Еще 13% респондентов любят есть блины с маслом, и почти каждый десятый россиянин (12%) предпочитает блины с икрой.

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По данным опроса, есть блины на масленичной неделе собирается абсолютное большинство россиян (91%), однако готовить их самостоятельно намерены лишь три четверти (77%) респондентов.

Отмечается, что около 40% опрошенных собираются принять участие в народных гуляньях и играх, а треть россиян (30%) хотят посмотреть на традиционное сожжение масленичного чучела в воскресенье. 68% респондентов будут ходить в гости, а также принимать гостей по случаю Масленицы. Еще 78% россиян намерены повиниться перед близкими и знакомыми в Прощеное воскресенье.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 27 февраля 2019 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для используемой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Теги
РоссияОпросы общественного мненияМасленица - 2019
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