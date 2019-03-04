Министр образования Эстонии не ждет перемен для русских школ после парламентских выборов

ТАЛЛИН, 4 марта. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Исход парламентских выборов в Эстонии 3 марта, победу на которых одерживает праволиберальная Партия реформ, не окажет серьезного влияния на судьбу русскоязычного образования в этой республике. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказала в понедельник министр образования и науки Эстонии Майлис Репс (Центристская партия).

"Если мы посмотрим на выборы, то перед ними все говорили разные вещи [об образовании], - сказала она. - Но в реальности ничего не произойдет. В реальности все продолжится так же, как было последние 30 лет. Мы будем увеличивать количество денег, которые направляются на обучение эстонскому языку, будем увеличивать число учителей, но ничего радикального не случится".

Майлис Репс уверена, что проблема перевода школьного образования на эстонский язык в данный момент не имеет решения.

"Каждая партия, которая говорит, что изменит закон, скажет кому-то, что им надо говорить по-эстонски и что-то изменится, лжет электорату, - добавила она. - Потому что в реальности надо сделать гораздо больше".

"Если вы пойдете в школы, вы увидите, что нам даже сейчас не хватает тысяч учителей, которые были бы готовы учить на эстонском, - указала Майлис Репс. - Так что если вы хотите увеличить их численность для начального образования, вам надо где-то найти огромное число учителей, которые свободно говорят по-эстонски и каким-то образом мотивированы ехать в те регионы, где эстонцы являются меньшинством".

Ситуация в стране

В воскресенье по итогам обработки 100% бюллетеней на парламентских выборах в Эстонии Партия реформ получила 28,8%, что позволяет ей рассчитывать на 34 мандата 101-местного Рийгикогу. При этом лидер Партии реформ Кая Каллас отметила, что у них сохраняются принципиальные разногласия с Центристской партией по ряду вопросов, включая налоги, гражданство и образование на эстонском языке, что практически исключает возможность для них создать новую правящую коалицию вместе с центристами.

В разных регионах Эстонии работают 74 средние школы, в которых можно получить образование на русском языке, но их число неуклонно сокращается. В русских школах Эстонии обучаются свыше 20% всех школьников страны. На русском языке в них могут преподаваться не более 40% общего количества предметов.