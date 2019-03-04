Студенты-медики получат доплаты к стипендии за работу по специальности в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Студенты и ординаторы медицинских вузов, которые обязались после обучения пять лет отработать в медицинских учреждениях Севастополя, начнут получать дополнительно по 9 тыс. рублей ежемесячных выплат, а также компенсацию на съем жилья и оплату проезда. Соответствующее постановление утверждено на заседании правительства Севастополя, говорится в сообщении на правительственном портале.

"Студенты-медики, обучающиеся в образовательных организациях высшего образования, с 2019 года получат дополнительные меры социальной поддержки. В частности, ежемесячно студенты к стипендии будут получать дополнительно по 3 тыс. рублей, по 6 тыс. руб. компенсации на съем жилья, а также по 10 тыс. рублей ежегодно на оплату проезда к месту учебы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что речь идет о студентах и ординаторах, которые обязуются после окончания вуза работать в медицинских учреждениях Севастополя в течение пяти лет. В этом году такие дополнительные выплаты получат 44 студента и ординатора.