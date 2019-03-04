Суд в Удмуртии обязал снести здание самовольно построенной церкви на приусадебном участке

ИЖЕВСК, 4 марта. /ТАСС/. Суд в Удмуртии признал самовольной постройкой церковь, построенную жителем села Пудем с нарушением правил, и обязал снести ее. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе объединенного судейского сообщества республики.

"Суд признал самовольной постройкой церковь, построенную жителем села Пудем Ярского района с существенным нарушением градостроительных и противопожарных норм и правил. На ответчика возложена обязанность осуществить снос указанной самовольной постройки за свой счет", - рассказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, в суд с иском о признании здания самовольной постройкой и его сносе к жителю села обратилась администрация Ярского района, мотивировав свои требования тем, что здание было построено без разрешительных документов.

В свою очередь гражданин обратился в суд со встречным иском к администрации, в котором указал, что в 2015 году вместе с супругой на своем приусадебном участке рядом со своим домом построил церковь в честь Святителя Николая Чудотворца, а впоследствии признал возведенное им здание двухэтажным гаражом и просил признать за ним право собственности. В итоге суд встал на сторону местных властей.