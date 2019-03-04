Более 800 волонтеров помогут установить жителям Чувашии цифровые приставки для телевизора

ТАСС, 4 марта. Власти Чувашии задействуют более 800 волонтеров для помощи жителям республики в подключении оборудования, принимающего цифровое эфирное вещание. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций республики.

"Более 800 волонтеров уже прошли обучение, подготовка добровольцев продолжается. Отряды волонтеров сформированы во всех районах Чувашии, они помогут с настройкой телевизионных приемников и приставок", - сказала собеседница агентства.

В понедельник в республике открылась горячая линия по вопросу перехода на цифровое эфирное телевидение. Жители республики, обратившись по этому номеру, могут пригласить волонтера на дом. Специалисты подскажут обратившимся, какое оборудование нужно для приема цифрового эфирного телевизионного вещания, где можно его приобрести и как правильно настроить.

Россия в 2019 году полностью перейдет от аналогового к цифровому телевещанию. Переход будет поэтапным: он начался в феврале и займет полгода, отключение аналогового сигнала в регионах будет происходить по мере их готовности. С запуском сети цифрового вещания граждане России бесплатно получат набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах. Чувашия перейдет на цифровое телевещание 15 апреля.