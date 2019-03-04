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Песков не стал комментировать опрос "Левада-центра" об общественной роли институтов власти

По словам представителя Кремля, он не понял, на основе чего и каким образом были получены данные исследования

МОСКВА, 4 марта /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился прокомментировать результаты социологического опроса "Левада-центра" об общественной роли различных институтов власти, в котором, в частности, делается вывод о снижении влияния президента и силовых структур на жизнь в России.

"Я обратил внимание [на этот опрос], но я не понял сути этого исследования. Я не понял критериев. Поэтому я просто не в состоянии что-либо сказать. Я пытался вчитываться в эту информацию, но так ничего и не понял, на основе чего и каким образом были получены эти данные", - сказал представитель Кремля журналистам.

Песков не исключил, что "социологи со временем как-то по-научному, более подробно объяснят" результаты этого исследования.

Ранее издание РБК опубликовало данные опроса "Левада-центра", согласно которому самыми влиятельными институтами власти в стране по-прежнему остаются президент, армия и ФСБ, однако роль президента, спецслужб и кремлевской администрации за последние два года снизилась.

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