Три члена британской семьи удалили себе желудки из-за опасения заболеть раком

ЛОНДОН, 4 марта. /ТАСС/. Сразу три члена семьи из города Уолсолл (графство Уэст-Мидлендс) сделали операцию по удалению желудка из-за страха заболеть раком вследствие предрасположенности к заболеванию. Об этом сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си.

39-летняя София Ахмед, 44-летний Тахир Хан и 27-летний Омар Хан согласились на хирургическое вмешательство после того, как в результате обследования в больнице врачи выявили у них такой же мутировавший ген, который был у их матери и сестры, умерших от рака желудка. Мать умерла 16 лет назад в возрасте 49 лет, а сестра - в 32-летнем возрасте шесть лет назад.

Всесторонние исследования, занявшие от 12 месяцев до трех лет, проведенные по настоянию Софии совместно с организацией Cancer Research UK, выявили у них предрасположенность к онкологическому заболеванию. Этой угрозы не существовало лишь у их сестры, 49-летней Трейси Исмаил. "Зная, через что прошли мои мама и сестра, я посоветовала им пройти процедуру, и они не пожалели об этом", - рассказала София.

По ее словам, "о возможности генетического заболевания она узнала из записей сестры Ясмин, сделанных в больнице". После этого София обратилась в специализированную клинику в графстве Кембриджшир, которая способна определять подобные угрозы. "Все думали, что я сошла с ума, пока мы не получили результаты, согласно которым над троими из нас нависла серьезная опасность", - рассказала она. София утверждает, что она "по-прежнему все еще может есть и многое делать".

"Единственной проблемой является поддержание веса и недостаток витаминов, но с этим можно жить, все уходит на второй план в сравнении с возможностью фатального исхода и дополнительных лет жизни", - констатирует она. Причем уже после сложной операции у нее появился здоровый ребенок, указывает Би-би-си.