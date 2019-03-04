В Австрии патрульных полицейских оснастили мини-видеокамерами

ВЕНА, 4 марта. /ТАСС/. Сотрудников патрульно-постовой службы Австрии снабдили 140 персональными миниатюрными видеокамерами. Как сообщила телерадиокомпания ORF, система видеофиксации происшествий во время дежурства полицейских начнет работу в конце марта.

Министр внутренних дел Австрии Херберт Кикль пояснил, что патрульных оснастили нагрудными видеокамерами, чтобы избежать эскалации конфликтных ситуаций, усмирять злоумышленников, а также обеспечить полицию доказательной базой при работе на месте происшествия. "Это наш вклад в повышение безопасности", - уверен глава МВД.

В ведомстве пообещали, что к концу марта сотрудников патрульно-постовой службы уже обучат пользоваться устройствами видеозаписи. Они будут применяться только в местах с высоким уровнем криминогенной обстановки. Сами видеозаписи будут храниться в течение шести месяцев. "Сотрудники полиции во время работы на месте инцидента будут оповещать его участников о включении персональной видеокамеры. Это делается для объективности", - отметили в МВД.

Министерство внутренних дел Австрии объявило о планах оснащения полицейских персональными видеокамерами в 2017 году и тогда же провело тестирование мобильных видеорегистраторов в нескольких полицейских подразделениях. Планируется, что все видеозаписи могут быть использованы в качестве доказательства в суде. Группа разбора на основе отснятых материалов позже сможет оценивать правомерность действий сотрудников правоохранительных органов.

С 2017 года такие видеокамеры уже используют сотрудники службы безопасности компании "Австрийские железные дороги". По данным железнодорожников, число нападений на работников вокзалов и проводников существенно сократилось с внедрением системы видеофиксации.