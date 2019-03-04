Кунсткамера познакомит посетителей с культурой кочевых народов Арктики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН представит более 90 уникальных предметов быта кочевых народов на выставке "Кочевники Арктики: искусство движения", которая откроется 14 марта. Об этом в понедельник сообщил заведующий музейным отделом этнографии Сибири Владимир Давыдов на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС в Санкт-Петербурге.

"Уникальность выставки в том, что большая часть предметов, которые будут показаны, прежде не выставлялись. Примерно 10% участвовали в выставках ранее. Это разные предметы, которые представляют культуру трех кочевых сообществ: саамов, ненцев и чукчей. Мы покажем модели нарт, саамскую кережу (санки в виде лодки - прим. ТАСС), снеговыбивалки, предметы одежды, обувь. <…> На выставку было отобрано 95 предметов", - сказал Давыдов.

По словам директора музея Андрея Головнева, в экспозиции можно будет увидеть не только экспонаты XIX-XX веков, представляющие культуру трех кочевых народов, но и отснятый в арктических районах видеоряд. Он позволит посетителям ощутить жизнь кочевников. "Если вы поднимете голову на выставке, то увидите кружащихся оленей, вы окажетесь в середине кочевого пространства", - отметил Головнев.

На торжественном открытии выставки, по его словам, состоится презентация книги "Арктика: атлас кочевых технологий". Работа над ней велась последние пять лет.

"Это руководство как быть кочевником. Мы обратились за опытом к самым ярким кочевника Арктики - ненцам, чукчам и саамам в компании с коми-ижемцами. Исследования проводились на территории Ямала, Чукотки и Кольского полуострова", - сказал директор музея.

Он добавил, что выставка откроется 14 марта и продлится три месяца.