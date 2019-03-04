Специалисты Ростехнадзора установили причину обрушения трубы котельной в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 4 марта. /ТАСС/. Специалисты Верхне-Донского управления Ростехнадзора пришли к выводу, что нарушение технологического процесса в работе газовой котельной привело к падению ее 20-метровой трубы в Воронеже, в результате чего травмы получили два человека. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального управления Ростехнадзора.

Ранее сообщалось, что 31 января в Воронеже на улице Еремеева, 25, обрушилась 20-метровая труба газовой котельной муниципального предприятия "Воронежтеплосеть", пострадали два человека, один был госпитализирован. Более 200 жителей восьми домов на сутки остались без отопления при температуре воздуха около трех градусов мороза. В Верхне-Донском управлении Ростехнадзора комиссия провела расследование причин аварии.

"Эксплуатация котловых агрегатов (ведение технологического процесса) проводилась со значительными отклонениями от требований инструкции завода-изготовителя котла и паспорта дымовой трубы. Материалы расследования этого несчастного случая переданы в прокуратуру Коминтерновского района города Воронежа", - говорится в сообщении.

Как уточнили в региональном управлении Ростехнадзора, нарушения техпроцесса и правил эксплуатации со временем привели к сильному разрушению участков в кирпичной кладке трубы, местами ее толщина уменьшилась более, чем наполовину. Поэтому труба и обрушилась.

По данным пресс-служба администрации Воронежа, котельная ранее принадлежала управлению Юго-Восточной железной дороги. В ведение муниципального предприятия "Воронежтеплосеть" ее передали в 2017 году.