Мэр Одессы прокомментировал угрозы радикалов сорвать выступления Жванецкого на Украине

"Михаилу Михайловичу в этом году исполнится 85 лет, и, конечно, по традиции планируются его концерты в марте", - сказал Труханов в понедельник на совещании мэрии. "Но вот такие полуграмотные недоросли посчитали, что они будут решать в миллионом городе, какие концерты надо проводить, а какие нет, кто является гордостью Одессы. Имя Жванецкого вмонтировано в историю Одессы таким образом, что его никогда не забудут и всегда будут с уважением отзываться", - цитирует мэра Odessa.online .

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Мэр Одессы Геннадий Труханов раскритиковал призывы украинских радикалов отменить концерты Михаила Жванецкого на Украине. По его словам, жители Одессы гордятся своим знаменитым земляком, который является почетным гражданином города и президентом Всемирного клуба одесситов, и ждут его новых выступлений.

Труханов выразил уверенность в том, что в этом вопросе единодушны все жители города и подавляющее большинство украинцев. "А имена этих мерзавцев - их как никто не знал и не помнил, так и не будет знать <...> Я уверен, что и культурная интеллигенция, и все одесситы без исключения понимают и поддерживают Михаила Михайловича и благодарят за его жизненную позицию и любовь к Одессе", - заявил Труханов.

В заключение глава города обратился к писателю: "Михаил Михайлович, Одесса вас ждет. Мы вас любим. Конечно, ждем вас с новыми шутками, новыми рассказами. В Одессе вы всегда в наших сердцах есть и будете. Поэтому не переживайте - Одесса с вами".

На 16 и 21 марта в Киеве и Одессе запланированы юбилейные концерты Михаила Жванецкого, которому 6 марта исполняется 85 лет. На прошлой неделе указом президента РФ Жванецкий был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Как сообщили украинские СМИ, один из главарей одесского "Правого сектора" (запрещен в РФ) потребовал отмены этих выступлений, пригрозив в противном случае сорвать их.

Писатель-сатирик и исполнитель своих произведений Михаил Жванецкий носит звания Народного артиста Украины и Народного артиста России. Он является автором десятков книг, посвященных, в том числе, и Одессе - "Моя Одесса", "Одесские дачи" и другие. На протяжении многих лет постоянно выступает с концертами в родном городе и является неизменным гостем одесской "Юморины".