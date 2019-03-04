ВЛАДИКАВКАЗ, 4 марта. /ТАСС/. Банк потенциальных доноров костного мозга пополнился на 610 человек из Северной Осетии благодаря четырем акциям "Спаси жизнь ребенку с лейкозом". Об этом в понедельник ТАСС сообщила Залина Губурова, учредитель благотворительного фонда "Быть Добру", который является одним из инициаторов акции.

"Акция "Спаси жизнь ребенку с лейкозом" прошла в республике в четвертый раз, ее участниками стали 139 человек. Благодаря всем четырем акциям банк потенциальных доноров костного мозга пополнился на 610 человек из Северной Осетии", - сказала Губурова.

Акция проходила во Владикавказе на станции переливания крови в сотрудничестве с "Русфондом". Потенциальные доноры костного мозга в возрасте от 18 до 45 лет на станции переливания крови заполнили анкету и сдали 9 мл крови из вены для анализа. По нему будет определен уникальный состав генов, данные будут внесены в базу Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.

По словам Губуровой, следующая акция "Спаси жизнь ребенку с лейкозом" пройдет в Дагестане.

В США каждый 32-й гражданин - потенциальный донор костного мозга, в Германии - каждый 16-й, в Израиле - каждый 11-й, а в России - каждый 3400-й.