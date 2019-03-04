Минприроды согласовало план реализации "мусорной" реформы во Владимирской области

ВЛАДИМИР, 4 марта. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии РФ согласовало план мероприятий по переходу Владимирской области на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), который был передан в министерство 29 января. Об этом в понедельник сообщается на сайте администрации Владимирской области.

Ранее администрация области сообщила о расторжении соглашения с выбранным по конкурсу в 2018 году региональным оператором по обращению с ТКО "Владэкотехпром" и переносе сроков перехода к новой системе обращения с отходами с 2019 года на 1 января 2020 года.

"Сегодня в адрес руководства региона поступил официальный документ за подписью заместителя министра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, согласно которому Минприроды согласовало предложенный нами план мероприятий по вхождению в реформу в полном объеме и в запланированные сроки. Теперь мы можем приступить к его реализации, профильный департамент начинает активную работу", - приводятся в сообщении слова врио заместителя губернатора Александра Байера.

Согласованный документ будет размещен на сайте регионального департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Реформа мусорной отрасли началась в России с 1 января 2019 года, чтобы сделать рынок прозрачным, сократить число свалок и нарастить долю перерабатываемого мусора с 7% до 36% в 2024 году. По данным Минприроды, в реформу уже вошли 70 из 85 субъектов РФ, еще шесть рассчитывают подключиться в первом квартале 2019 года, остальные семь должны это сделать к 1 января 2020 года. Москва и Санкт-Петербург воспользовались исключительным правом отложить переход на новую систему до 2022 года.

По сведениям ассоциации операторов в области обращения с отходами "Чистая страна", как минимум девять регионов РФ отложили реформу до 2020 года, чтобы запустить ее без сбоев: Владимирская область, Еврейская автономная область (ЕАО), Забайкальский край, Курганская область, Ненецкий автономный округ (НАО), Омская область, Приморский край, Республика Марий Эл и Хабаровский край.