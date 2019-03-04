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Ющенко собрал крупнейшую коллекцию рушников

По данным Национального реестра, бывший президент Украины имеет 5370 аутентичных вышитых и тканых рушников

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Экс-президент Украины Виктор Ющенко стал обладателем самой большой коллекции украинских рушников. Об этом сказано в сообщении Национального реестра рекордов в понедельник.

"Виктор Ющенко теперь официально владелец самой большой в мире коллекции украинских рушников. Эксперты Национального реестра рекордов насчитали 5370 аутентичных вышитых и тканых рушников, которые являются оберегом культурной памяти украинцев", - сказано в сообщении организации в Facebook.

Экс-президент Украины известен своим пристрастием к антикварным предметам, связанным с историей Украины, в его коллекциях содержится немало уникальных артефактов. Издание "Комсомольская правда на Украине" сообщало, что бывший глава государства приобрел на одном из столичных рынков в сентябре 2016 года рушник за $500. По данным коллекционеров, Ющенко время от времени приобретает раритетные ступки, корыта, керамику, рушники, а также черепки времен трипольской культуры.

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