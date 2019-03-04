Франклин Грэм заявил, что США и России хотят избавиться от конфликтов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Председатель американской "Евангелистской ассоциации Билли Грэма" Франклин Грэм, встречавшийся перед приездом в Россию с вице-президентом США Майклом Пенсом, заявил, что США и Россия проявляют желание избавиться от конфликтов в международных отношениях. В частности, по его словам, такой позиции придерживается вице-президент США.

Франклин Грэм поделился своим впечатлением в ходе выступления в понедельник в Общецерковной аспирантуре и докторантуре (ОЦАД). "До того, как я уехал, я беседовал с вице-президентом Майклом Пенсом, я поставил его в известность, что еду в Россию. Он сказал - "Хорошо, я это горячо поддерживаю". Несомненно, на высшем уровне между нашими странами есть желание разрешить конфликты и противоречия", - сказал он.

Председатель "Евангелистской ассоциации Билли Грэма" отметил, что нынешняя напряженность между двумя государствами несравнима со временами холодной войны. "Противостояние сейчас не такое сильное, как во времена Советского Союза, но политические трения между нашими странами вполне реальны. И мы должны молиться за то, чтобы Господь смягчил сердца лидеров наших стран", - подчеркнул он.

Франклин Грэм - сын деятеля евангельского христианства в США, духовного советника американских президентов от Гарри Трумэна до Барака Обамы Билли Грэма. Во время своего визита в Россию он провел встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и статс-секретарем, заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным.

Во вторник ожидается его встреча с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.