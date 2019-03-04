Власти Адыгеи направят 1 млн рублей на соцподдержку пострадавших от воздействия радиации

МАЙКОП, 4 марта. /ТАСС/. Власти Адыгеи направят 1 млн рублей на социальную поддержку пострадавших от воздействия радиации, единовременные денежные выплаты получат порядка 660 жителей региона, сообщили в понедельник ТАСС в Министерстве труда и социального развития республики.

"Пострадавшие от радиации жители республики, а это порядка 660 человек, получат в этом году единовременную соцподдержку из республиканского бюджета в размере 1,5 тыс. рублей. Общая сумма выплат, которые носят заявительный характер, составит 1 млн рублей", - уточнили в министерстве.

Получателями выплаты станут инвалиды и участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, члены семей погибших и умерших участников и ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС. Кроме того, соцподдержка оказана инвалидам и участникам ликвидации аварии, произошедшей в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча в Челябинской области, а также гражданам из подразделений особого риска, пояснили в ведомстве.

Как сообщила в понедельник на планерном совещании правительства республики вице-премьер Адыгеи Наталья Широкова, по поручению главы республики на поддержку общественных организаций, в которые входят ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, предусмотрено 100 тыс. рублей.

В республике ведется подготовка к проведению Международного дня памяти жертв радиационных аварий и катастроф, планируется порядка 200 мероприятий, посвященных дате. Это уроки мужества в школах, тематические беседы, встречи с ликвидаторами аварий, просмотры фильмов. В Майкопе и во всех районных центрах состоятся митинги, участники которых минутой молчания почтят память тех, чьи судьбы были связаны с радиационными катастрофами.

Крупнейшая в истории мировой атомной энергетики авария произошла 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. Была полностью разрушена активная зона реактора, здание энергоблока частично обрушилось, произошел значительный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду. Борьбу с радиацией вели порядка 900 жителей региона.