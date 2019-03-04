Лавров выразил благодарность Эр-Рияду за обеспечение безопасности паломников из России

ЭР-РИЯД, 4 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поблагодарил Саудовскую Аравию за обеспечение безопасности российских паломников и за внимание, оказываемое им во время хаджа.

"У нас обоюдный интерес к расширению гуманитарных связей и культурных обменов, к налаживанию более интенсивного и широкого сотрудничества в сфере образования. Мы признательны нашим саудовским друзьям за неизменное внимание к российским паломникам: в период хаджа увеличилось количество предоставляемых нашим паломникам мест до 22,5 тыс. То внимание, которое уделяется обеспечению их безопасности, безусловно, заслуживает нашей самой высокой благодарности", - отметил министр в понедельник на совместной пресс-конференции с государственным министром по иностранным делам Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.

Кроме того, он сообщил, что стороны договорились о более активном участии Эр-Рияда в работе группы стратегического видения "Россия и исламский мир", которая создана между РФ и Организацией исламского сотрудничества. "Эта группа ежегодно проводит свои заседания, и мы будем приветствовать более активное вовлечение Саудовской Аравии в ее работу", - отметил Лавров.

Хадж - паломничество к святым местам в городах Мекка и Медина, связанных с жизнью пророка Мухаммеда. Наряду с признанием единобожия, ежедневной пятикратной молитвой, постом в священный месяц Рамадан и обязательными пожертвованиями в пользу бедных, хадж является одним из пяти столпов ислама и обязателен для каждого мусульманина.